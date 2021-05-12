США стали лидером по импорту российского мороженого

Соединенные Штаты стали лидером по импорту российского мороженого Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соединенные Штаты Америки с начала года стали лидером по закупкам мороженого из России. Об этом говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт").

- Экспорт данной продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого, — гласит текст материалов.

Кроме того, в первом квартале 2021 года Россия увеличила поставки мороженого за рубеж на 13%, 5,6 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поставки этого продукта в США выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте по закупкам оказался Китай. На третьем месте – Казахстан.

Ранее правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Ограничение не коснётся продуктов, которые предназначены для гуманитарной помощи, для российских военных баз в других странах и для российских организаций на Байконуре и на Шпицбергене.