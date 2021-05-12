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Здоровье12 мая 2021 14:15

Голикова: российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса

В России не фиксировали заражения таким штаммом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Голикова сообщила, что российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса

Татьяна Голикова сообщила, что российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские вакцины работают против индийского штамма коронавирусной инфекции. Также он рассказала, что таким штаммом в России никто не заражался.

- Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены, — сказала Голикова в разговоре с журналистами.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что открытие новых стран для авиасообщения с Россией - это дело ближайшего будущего. Так она прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в стране. У России есть несколько предложений от европейских стран по открытию границ для поездок граждан, отметила Голикова.

Также Голикова сообщала, что объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что в ближайшее время ограничения по COVID-19 будут сняты.

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