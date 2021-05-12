Израиль объявил о ликвидации нескольких членов "генштаба ХАМАС"

Армия Израиля объявила о ликвидации нескольких членов генштаба ХАМАС Фото: REUTERS

Пресс-служба израильских военных сообщила, что армия Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали несколько членов "генерального штаба ХАМАС".

- Сегодня, 12 мая 2021 года, армия обороны Израиля и ШАБАК провели сложную и первую в своем роде операцию по одновременному уничтожению ряда высокопоставленных командиров ХАМАС в Газе и Хан-Юнисе, — гласит сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что "высокопоставленные командиры были ключевой частью генерального штаба ХАМАС".

Ранее появилась информация, что группировка "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила еще 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева, расположенного в южной части страны. Такие меры палестинские радикалы назвали ответными в связи с возобновлением ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.