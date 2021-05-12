Начался суд над устроившим стрельбу в школе в Казани Ильназом Галявиевым

Обвиняемый в нападении на школу в Казани доставлен в зал суда для избрания меры пресечения Фото: Оперативная съемка

Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев доставлен в зал Советского районного суда города для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия.

Суд уже начался, преступника завели в зал в наручниках и пристегнутым к сотрудникам полиции. Перед этим специалисты осмотрели «аквариум» с фонариком. Адвокат пообщался с подсудимым по установленному телефону.

Как писал сайт kp.ru, трагедия в казанском учебном учреждении произошла вчера днем: 19-летний преступник ворвался в гимназию и устроил стрельбу. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После стрельбы следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса - пожизненное лишение свободы. Следствие просит об избрании казанскому убийцы меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК подтвердил, что в прошлом году у казанского убийцы диагностировали заболевание головного мозга.