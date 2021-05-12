Устроивший стрельбу в школе в Казани заявил в суде, что не имеет тяжелых заболеваний

Устроивший стрельбу в школе в Казани заявил в суде, что не имеет тяжких заболеваний. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Об этом подсудимый сказал в начале судебного заседания в Татарстане в среду, 12 мая, пишет агентство ТАСС.

Сейчас в Советском суде в Казани идет заседание по избранию меры пресечения в отношении казанского убийцы. Ильназ Галявиев, отвечая на вопрос судьи, заявил, что не страдает от каких-либо тяжелых заболеваний в настоящее время.

Устроившегося стрельбу в учебном заведении молодого человека доставили в зал суда в сопровождении силовиков, его лицо скрывается под маской.

Ранее российский Следственный комитет сообщил, что у Ильназа Галявиева, стрелявшего в детей в казанской школе 11 мая, в минувшем 2020 году было диагностировано заболевание головного мозга. Правоохранители отметили, что ранее он несколько раз обращался к медикам с жалобами на головную боль.

Больше материалов о стрельбе в школе в Казани - по теме

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.