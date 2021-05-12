Гособвинение: Ильназ Галявиев сделал в школе в Казани не менее 17 выстрелов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев совершил не менее 17 выстрелов из ружья. Об этом в среду, 12 мая, сообщило гособвинение в Советском районном суде Казани.

В ходе судебного заседания, на котором преступнику изберут меру пресечения, прокурор также заявил, что Галявиев установил взрывное устройство на первом этаже учебного учреждения №175, около входа в кабинет начального класса английского языка. По данным обвинения, это устройство содержало поражающие элементы.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня 19-летнего казанского убийцу доставили в районный суд Казани, где ему изберут меру пресечения. Гособвинение ходатайствовало об аресте Ильназа Галявиева. Обвиняемый свою вину в совершении данного преступления уже признал.

11 мая преступник открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, и пострадали еще 23 человека.