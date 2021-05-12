Центробанк предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центробанк предложил предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам только при инвестициях в российские ценные бумаги. Об этом в среду, 12 мая, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

- Специалисты в настоящее время наблюдают, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Сейчас доля такого инвестирования в финансовые инструменты нерезидентов составляет чуть больше 15 процентов, но за год этот показатель вырос почти вдвое, - отметила она в ходе онлайн-сессии «Диалог с регулятором» в рамках ежегодной конференции НАУФОР.

Эльвира Набиуллина отметила, что в связи с этим Банк России предлагает давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты, поскольку представители регулятора не считают правильной ситуации, при которой «бюджет стимулирует инвестиции в иностранные ценные бумаги».

Председатель ЦБ России добавила, что при этом у россиян, инвестирующих по индивидуальным инвестиционным счетам останется возможность диверсификации портфелей при помощи иностранных ценных бумаг, однако это будет проходить без налогового вычета на такие вложения.