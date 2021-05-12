Генсек ООН призвал ВОЗ признать вакцину «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения уже идет. После переговоров с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве в среду, 12 мая, он заявил, что именно российский препарат играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации от коронавируса в мире.

- Мы приветствовали бы признание ВОЗ вакцины «Спутник V». Знаю, что такой процесс в организации уже идет. ООН очень ценит, что российская сторона предоставила возможность вакцинироваться этим препаратом для наших сотрудников. Это хороший знак. «Спутник V» - один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации, - заявил Антониу Гутерреш.

Напомним, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданная научным центром имени Гамалеи, уже одобрена и зарегистрирована в 64 государствах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность отечественной вакцины по итогам испытаний составила 97,6 процента.