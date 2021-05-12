Первую партию вакцины AstraZeneca в России выпустят в июне

Российская фармацевтическая компания займется производством вакцины AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину против коронавируса, разработанную британско-шведской фирмой AstraZeneca. Первую партию препарата под названием «Р-Кови» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca в России выпустят уже в июне.

Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, уточнив, что вакцина будет производиться исключительно для экспорта, на территории нашей страны применять этот препарат не будут.

По словам главы российской компании, «речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц». Причем, как отметил Игнатьев в беседе с РБК, самый большой интерес к вакцине «Р-Кови» сейчас проявляют страны Персидского залива.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее многие страны, в том числе европейские, временно отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях смерти привившихся пациентов и выявления тромбов. В Европейском лекарственного регулятора EMA подтвердили наличие связи между образованием тромбов и прививкой вакциной компании AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом.