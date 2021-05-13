В офисе Зеленского объяснили, почему «Квартал 95» перестал шутить о президенте Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники украинского юмористического шоу «Квартал 95», которые раньше часто шутили обо всех предыдущих главах государства, сейчас перестали критиковать президента Украины, потому что считают Владимира Зеленского своим другом, и почти у каждого из них есть его номер телефона. Так объяснил отсутствие шуток в «Квартале 95» о нынешнем лидере Незалежной заместитель главы президентского офиса и главный сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.

«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше», - заявил он в интервью изданию LB.ua.

Юрий Костюк добавил, что большинство украинцев воспринимают актеров «Квартала» как «близких друзей» Зеленского, и это составляет для них дискомфорт «в каких-то вещах». Кроме того, он сообщил, что никто не просит участников этого шоу высмеивать противников президента или их пикеты у его офиса: по его словам, артисты «Квартала» сами решают, о чем они хотят шутить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве «пошутил» про русских: «они везде».