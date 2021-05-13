Правительство предложило запретить вылов китов и дельфинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России предлагает ввести в стране запрет на вылов китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что ранее уже были ужесточены требования к правилам добычи морских млекопитающих для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов», - сказал премьер-министр, отметив, что новый законопроект вводит запрет их добычу, и выразил надежду, что это позволит сберечь животных «от хищнического истребления».

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, который предлагал ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев. Позже Минсельхоз выступил с инициативой о временном запрете вывоза из страны китов, дельфинов и морских свиней