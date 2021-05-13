Путин назвал стрельбу в школе в Казани варварским преступлением. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин открыл совещание с членами правительства минутой молчания по погибшим в школе в Казани 11 мая 2021 года. Глава государства назвал произошедшее варварским преступлением.

Президент заявил, что все семьи, пострадавшие в результате ЧП в Казани, получат необходимую помощь. Он также заверил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения.

"Все эти дни мы находимся в контакте с главой Татарстана, все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку", - сказал президент.

Напомним, что 11 мая 19-летний житель Казани пронес в гимназию №175 пятизарядное гладкоствольное ружье и устроил стрельбу. Жертвами трагедии стали семь детей и двое взрослых. Всего от рук злоумышленника пострадали 32 человека.

12 мая Советский районный суд Казани арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Ему грозит пожизненный срок.