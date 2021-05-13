Владимир Путин поручил ввести ответственность для тех, кто выдает лицензии на оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для тех, кто выдает лицензии на оружие. Также российский лидер потребовал исключить ситуации, когда необходимую справку можно купить, не приходя на осмотр.

Президент потребовал повысить требования к владельцам гражданского оружия, отметив, что решения должны быть "жесткими".

- Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ситуации, когда человек получает справку "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены".

Ранее Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности и антитеррористической защиты учебных заведений.Российский лидер отметил, что инцидент в казанской школе указал на существующие проблемы в этом вопросе.