Власти США подтвердили отсутствие прямой связи атаковавших Colonial Pipeline хакеров с Россией Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов подтвердили отсутствие прямой связи с Россией хакеров, совершивших кибератаку на крупнейшую трубопроводную американскую компания Colonial Pipeline. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм.

- Это произошло не с государственным предприятием. Мы полагаем, что нет прямой связи с Россией. Хакеры могут быть из Восточной Европы или России, но хакерская атака была совершена не государством. Всем необходимо проявлять максимальную осторожность независимо от того, действует ли международная группировка или внутренняя, - отметила министр в эфире телекомпании CNN.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня американская компания Colonial Pipeline возобновила свою работу после многодневного простоя из-за кибератаки. Решение о возобновлении деятельности организации приняли после разговора министра энергетики США с руководством Colonial Pipeline на фоне топливного кризиса в государстве.

Напомним, что накануне президент Штатов Джозеф Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к данной кибератаке.