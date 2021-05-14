NASA: Астероид крупнее пирамиды Хеопса летит к Земле

К Земле приближается очередной крупный астероид Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что к Земле летит крупный астероид 2015 KJ19 больше знаменитой пирамиды Хеопса.

По данным американского космического ведомства, небесное тело в диаметре составляет от 88 до 200 метров, тогда как высота пирамиды Хеопса – 147 метров. Астероид приблизится к нашей планете в пятницу, 14 мая, а на минимальной дистанции 2015 KJ19 от ее поверхности он будет находиться в 13.04 по московскому времени.

По расчетам специалистов NASA, ближайшая точка траектории полета астероида будет располагаться на расстоянии, превышающее расстояние от Земли до Луны в 15 раз, поэтому он не представляет собой никакой опасности для людей.

Напомним, мимо нашей планеты время от времени пролетают астероиды разных размеров. Например, как писал сайт kp.ru, в феврале сообщалось о приближении к Земле астероида величиной со стадион.