Американцам настоятельно рекомендовали пока не ездить в Израиль и Палестину

Обстрелы с обеих сторон продолжаются Фото: REUTERS

Госдепартамент США в ночь на пятницу, 14 мая, опубликовал заявление, в котором настоятельно рекомендует всем собиравшимся посетить Израиль и Палестину американским гражданам пересмотреть свои планы и отменить поездку, если это возможно. Во внешнеполитическом ведомстве объясняют такой совет тем, что в регионе с понедельника не прекращаются обстрелы и беспорядки.

«Ракетные обстрелы продолжают охватывать территорию в районе сектора Газа, южного и центрального Израиля, включая Иерусалим. Отмечается заметный рост протестов и насилия, они могут продолжиться», - цитирует сообщение госдепа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 109 палестинцев и восемь израильтян, причем подавляющее большинство жертв – мирные жители, среди погибших есть дети и женщины. С обеих сторон пострадали сотни людей.

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