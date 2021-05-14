Из сектора Газа запустили 50 ракет по Израилю

Ракеты были запущены в 01:00 14 мая Фото: REUTERS

Через несколько минут после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа бевое крыло контролирующего анклав движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод, передает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

По ее данным, полсотни ракет из Газы по объектам израильских Вооруженных сил были запущены ровно в 01:00 14 мая. Кроме того, о ракетных и артиллерийских городов еврейского государства заявили еще две палестинские группировки. Одна из них обстреливала города Беэр-Шева, Ашкелон и Сдерот, вторая – Нетивот в южной части страны.

Служба «Скорой помощи» Израиля сообщила о гибели 87-летней женщины, которая попала под обстрел в районе Ашдода по дороге в бомбоубежище. Ранее сообщалось о смерти семи израильтян – шести мирных жителей и одного военного.

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