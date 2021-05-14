В секторе Газа и Израиле опровергли информацию о начале вторжения Фото: REUTERS

Наземные силы армии Израиля до настоящего момента не вторгались в сектор Газа. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщается телевизионный канал Sky News Arabia.

Этой ночью пресс-служба израильской армии сообщила, что воздушные и наземные подразделения страны «атакуют» сектор Газа. Позже в местных СМИ также появились данные о том, что израильские войска якобы вторглись в прибрежный анклав.

Источник телеканала в палестинских спецслужбах заявил, что данная информация не соответствует действительности. Сведения о вторжении также опровергли в армии обороны Израиля.

- Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор, - заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

Заявления израильских военно-воздушных сил о нанесении атак по Газе совпали по времени с самым массированными с начала нынешнего обострения конфликта бомбардировками анклава. В полночь по сектору было нанесено около 100 ударов.