Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 14 мая, воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. Первые удары были нанесены по расположенным на территории анклава складам с оружием, которое принадлежит радикальному движению ХАМАС.

«Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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