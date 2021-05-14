Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, 14 мая, президент России Владимир Путин обсудил с и.о. армянского премьер-министра Николой Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Российский лидер также подтвердил настрой на поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, Пашинян выразил признательность Путину, а также высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия с тем, для решения проблем мирными и политико-дипломатическими мерами.

В ходе разговора также были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Напомним, в минувшую среду, 12 мая, Минобороны Армении заявило, что рано утром вооруженные силы Азербайджана пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня Пашинян сообщил, что азербайджанские военные пересекли армянскую границу, пройдя вглубь территории на 3,5 км.

Накануне, Пашинян заявил, что видит необходимость в коммуникациях с Азербайджаном. По его словам, полное разрешение проблем между странами выгодно обеим сторонам.