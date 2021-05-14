Блогер Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП в Москве Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Эдвард Бил, который устроил массовую аварию на Смоленской площади в российской столице, полностью выплатил компенсацию пострадавшей в этом ДТП сотруднице Государственной думы Марии Артемовой. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил его правозащитник Геннадий Удунян.

- Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Насколько я понимаю, состояние ее здоровья улучшилось. Эдвард Бил общался с ней напрямую. Сумма выплаченной компенсации является конфиденциальной информацией. В связи с выплатой компенсации мы направили в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела по примирению сторон, - сообщил адвокат в интервью агентству ТАСС.

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев также подтвердил, что его подзащитной выплатили компенсацию, однако сообщил, что пока не подал от имени потерпевшей ходатайство о примирении с блогером.

Напомним, суд в Москве избрал меру пресечения блогеру Билу в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, устроившему массовое ДТП блогеру грозит до двух лет колонии.