Страны ЕС заинтересованы в завершении строительства "Северного потока - 2" в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал журналистам, что страны Европы в основном заинтересованы в завершении строительства газопровода "Северный поток – 2", намеченное на 2021 год.

«Строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году», – сказал министр в интервью журналу «Энергетическая политика».

Ранее кандидат в канцлеры Германии от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч подчеркнул, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом и полностью отвечает интересам Германии.

Напомним, в Газпроме ранее отмечали, что строительство газопровода будет завершено в 2021 году.

"Северный поток – 2" подразумевает две нити газопровода, которые протянутся по дну Балтийского моря от России до Германии.