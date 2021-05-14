В Роспотребнадзоре назвали закономерными суточные колебания заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия находится на этапе стабилизации эпидемического процесса по коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что на этом фоне суточные колебания заболеваемости являются закономерными.

«В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания - то небольшой подъем, то снижение - в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», - сказала специалист.

При этом, как считает эксперт, некоторый подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России обусловлены несоблюдением мер профилактики. По ее словам, граждане расслабились и забыли о мерах профилактики коронавируса, в том числе о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. «Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано», - предупредила она.

Кроме того, Пшеничная указала на то, что в последнее время во многих российских регионах была дождливая и прохладная погода, которая характерная для середины осени. Эксперт пояснила, что такая погода создала более комфортные условия для распространения вируса.

Эксперт добавила, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. «Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться», - подчеркнула эпидемиолог, отметив необходимость вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 мая, в России выявили 9 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.