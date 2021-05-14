Президент Афганистана допустил начало гражданской войны после вывода войск США

Президент Афганистана допустил начало гражданской войны после выхода войск США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Афганистана Ашраф Гани предположил, что после вывода из страны американских войск может начаться гражданская война.

«Вероятность начала гражданской войны есть. Но этого нельзя допустить», — цитирует президента Spiegel.

При этом он заявил, что боевая миссия НАТО после 2014 года была преобразована в миссию по обучению. Гани считает, что многие хотели "заката республики".

«Но у нас всё получилось. Это всё вопрос повествования: чем чаще говорят о сценарии дестабилизации, тем больше мы сталкиваемся с насилием», — сказал Гани.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что американские военные выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая будет произведен их вывод из страны.

При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех ранее сообщал, что США должны нести ответственность за происходящие в республике события. Он также подчеркнул, что Вашингтон воспитал боевиков.

Ранее сообщалось, что Пакистан отказался размещать базы США после вывода американских войск из Афганистана.