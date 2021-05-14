Израиль готов к уступкам в переговорах с Палестиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что власти его страны готовы к уступкам в переговорах с Палестиной. Он подчеркнул, что конструктивный диалог - это единственный способ урегулировать конфликт. Бен Цви напомнил, что Израиль уже дважды предлагал подобный подход в налаживании отношений, но ответ был отрицательным.

"В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения", - цитирует посла РИА Новости.

Посол Израиля отметил, что только сев за стол переговоров "друг на против друга", можно получить результат.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о решительной поддержке палестинцев в Иерусалиме. Он назвал Израиль террористическим государством. Он сравнил отношения Палестины и Израиля с обострением 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, в котором Турция стоит на стороне Баку.