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14 мая 2021 19:05

Жириновский о Медведчуке: "Арестовали только за то, что человек хочет автономию для Донбасса"

Лидер ЛДПР напомнил, что антироссийская программа вовсю действует на территории Украины
Анастасия РЫШКОВА
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Жириновский напомнил, что антироссийская программа вовсю действует на территории Украины.

Жириновский напомнил, что антироссийская программа вовсю действует на территории Украины.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал арест депутата Виктора Медведчука.

- Посмотрите на Донбасс. Он является частью Украины, а они за семь лет уничтожили 15 тысяч мирных жителей Донбасса. И бомбят каждый день. Вы это разве не видите? А разве не видите? Тюрьмы переполнены русскими во всех уголках Украины. А вчерашний арест Медведчука и второго его соратника? Арестовали только за то, что человек хочет автономию для Донбасса, - сказал Жириновский.

Он напомнил, что антироссийская программа вовсю действует на территории Украины. Владимир Вольфович отметил, что и русский язык, и русская культура, и трудности на границе для российских граждан - все это отношение Украины к соседнему государству.

Ранее Виктора Медведчука, обвиняемого в организации референдума и его контроля в Крыму отправили под домашний арест до 9 июля. Он также будет носить электронный браслет и сдаст загранпаспорта.

Владимир Жириновский: досье KP.RU