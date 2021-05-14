Жириновский: Нам надоело унижение России - 76 лет нас унижают

Владимир Жириновский поговорил в эфире Радио "КП" об отношениях России и западных стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что в случае обострения конфликта России с европейскими странами или США он мог бы стать "бескровным".

- Не бойтесь, никто ваших сыновей никуда не направит. Полно добровольцев. И работать будет техника. Техника! Посмотрите, кибермошенники вырубили нефтяную линию в Америке! Местные киберпреступники. А если это специалисты сделают? Может, свет погаснет по всей Европе и Америке, все остановится. Транспорт, больницы - все остановится, все замерзнет. Какая война? Сейчас все без войны можно сделать. У нас самое мощное оружие, связанное с тем, чтобы управлять миром, - объяснил Жириновский.

Он также заявил, что Россию унижают уже 76 лет, и с момента победы СССР в Великой Отечественной войне Холодная война с Западом продолжается по сей день.

- Понимаете, они будут продолжать нас душить. Плевать на нас, оскорблять. Сколько это мы с вами будет терпеть? Это одно и то же ведь длится уже ровно 76 лет. Как они начали в мае 45-го не просто «холодную» войну, горячую хотели начать войну - а холодная идет до сих пор без остановки. Вы предлагаете нам быть в униженном состоянии еще 50 лет? <...> Нам надоело унижение России - 76 лет нас унижают, - также сказал лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский также возмутился тому, что "в Чехии когда-то взорвался склад", а теперь "мы должны заплатить чехам за это".

- Да мы сейчас будем ремонтировать всю Европу? - удивился политик.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Жириновский заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что Россия выиграла третью мировую войну, не начав ее.