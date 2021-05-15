В Пакистане фургон с людьми упал в канал, погибли 11 человек

Среди погибших семеро детей, три женщины и один мужчина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На востоке Пакистана произошло ДТП, которое унесло жизни одиннадцати человек. Все погибшие – семеро детей, три женщины и один мужчина – были членами одной семьи.

Фургон, в котором находились водитель и десять пассажиров, в восточной пакистанской провинции Пенджаб на высокой скорости съехал с трассы и рухнул в канал. Автомобиль затонул, выжить не удалось никому, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По предварительной версии полиции, трагедия произошла из-за того, что водитель по каким-то причинам не справился с управлением. На месте аварии работают сотрудники дорожных служб и спасатели.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2019 года в Пакистане загорелся пассажирский поезд, которой следовал из города Карачи в Равалпинди. В результате пожара погибли 73 человека, еще около 40 пострадали.