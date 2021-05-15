Армия Израиля сообщила о пуске более 200 ракет из сектора Газа Фото: REUTERS

За минувшую ночь из сектора Газа по израильской территории выпустили более 200 ракет. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

Как уточнили пуски были зафиксированы с 19:00 пятницы, 14 мая, по 7:00 субботы, 15 мая.

«Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет», - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, ранее армии обороны Израиля сообщала, что с начала нового витка напряженности между Израилем и Палестиной из сектора Газа в сторону еврейского государства было выпущено свыше 1600 тысяч ракет. При этом примерно 400 запусков были неудачными и ракеты упали в секторе Газа.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами возник поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести израильских полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. После невыполнения ультиматума последовали ракетные удары по территориям Израиля, который стал отвечать симметричными действиями.