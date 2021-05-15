Ракетный удар ХАМАС по израильскому порту вызвал мощный взрыв и пожар Фото: REUTERS

Одна из выпущенных движением ХАМАС из сектора Газа ракет попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдода, что привело к мощному взрыву и пожару.

Как передает Times of Israel, заявлений о жертвах и пострадавших не поступало. В пресс-службе армии обороны Израиля, сообщив о пожаре, отметили, что этот инцидент «не останется без ответа».

Армии обороны Израиля также информировала, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по двум «террористическим структурам» ХАМАС, а также нескольким ракетным пусковым площадкам в секторе Газа.

Как писал сайт kp.ru, ранее армия обороны Израиля сообщила, что в период с 19:00 пятницы, 14 мая, по 7:00 субботы, 15 мая, из сектора Газа по израильской территории выпустили более 200 ракет, 30 из которых упали в секторе Газа, а система ПРО перехватила свыше 100 ракет.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался в понедельник, 10 мая. За эту неделю в результате ракетных обстрелов в секторе Газа погибли 126 палестинцев, из которых 34 ребенка. В Израиле погибли семь человек, в том числе двое детей.