Жириновский рассказал Урганту про "травмы" брачной ночи

В шоу Ивана Урганта Жириновский вспомнил о своей первой влюбленности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в программе Ивана Урганта "Вечерний Ургант" о своей личной жизни, юности и работе.

Жириновский рассказал, что впервые влюбился в 17 лет в юную дочь сотрудника КГБ и один раз приходил к ней домой, когда никого не было дома.

- Уже приятные половые влечения присутствуют. А папа в КГБ работает. <...> Мы одни и я стал её раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Я раздел и всё, полежал рядом, - разоткровенничался политик. Он также рассказал, что боялся возвращения родителей девушки, и успел убежать, как только услышал шаги.

Жириновский также рассказал, что первую брачную ночь ему с женой Галиной Лебедевой пришлось провести в отеле, поскольку дома у них были родители и гости. При этом молодожёны не смогли заселиться в гостиницу из-за московской прописки.

- Когда я женился, еще одна травма. Первая брачная ночь. Она была девственницей. Номер же есть свободный, ну дайте на одну ночь - мы там переспим! - также откровенно поделился Владимир Жириновский.

Напомним, ранее Владимир Жириновский заявил о намерении закрыть программу "Вечерний Ургант" из-за шутки ведущего, в которой он сравнил отношения Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с отношениями семейной пары.