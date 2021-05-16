Синоптики пообещали россиянам похолодание после знойной жары

В ЦФО температура в начале недели будет превышать норму на 8 градусов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что на следующей неделе после знойной жары последует похолодание. Ночные температуры опустятся до 10 градусов, а дневные с большей вероятностью до 15, сказал синоптик РИА Новости.

Он отметил, что в Центральном Федеральном Округе температура в начале недели будет в превышать норму на 8 градусов.

"На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов", — отметил Вильфанд.

Он рассказал, что ночь с понедельника на вторник будет особенно теплой, около 18 градусов. А вот утром 18 мая будет уже облачно. Тепло продержится и в среду, а вот в четверг ожидается дождь.

"В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями", — подчеркнул Вильфанд, но заверил, что дожди не будут сильными.