Американка убила своих детей "из-за голосов в голове"

В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове" Фото: REUTERS

В американском городе Финикс женщина убила своих детей из-за голосов в голове. Об этом сообщил местный телеканал FOX 10 Phoenix.

Отмечается, что женщина сама обратилась в полицейский участок с жалобой на голоса.

- Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы, — рассказал телеканалу сотрудник правоохранительных органов.

Сообщается, что полиция уже посещала этот дом после информации о супружеских ссорах. По заверению представителя правоохранительных органов, тогда детям ничего не угрожало.

Причины смерти детей не раскрываются. Женщину задержали для допроса.

Ранее американская полиция сообщила, что в Колорадо-Спрингс мужчина застрелил шесть членов семьи, так как был расстроен отсутствием приглашения на празднование дня рождения. Также сообщается, что среди жертв оказалась женщина, с которой преступник встречался около года.