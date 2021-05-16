В WhatsApp нашли новую схему обмана под видом изменения политики

В WhatsApp появилась новая схема обмана под видом изменения политики Фото: Иван МАКЕЕВ

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием смены политики WhatsApp. Пользователям угрожают, что мессенжер станет платным.

С 15 мая в WhatsApp вступают новые правила конфиденциальности. Те, кто не согласен с новой политикой, смогут только принимать звонки и получать уведомления.

Пользовали мессенджера стали получать сообщения, что с 15 мая WhatsApp. Чтобы этого не произошло, необходимо переслать эту информацию десяти контактам. При этом стоимость одного сообщения составляет 0,01 евро.

- Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет, — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн планирует обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на новое пользовательского соглашения WhatsApp, которое, по мнению Хинштейна, противоречит российскому законодательству.