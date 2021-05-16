В Испании загорелась АЭС "Трильо"

В субботу, 16 мая 2021, на первом энергоблоке испанской атомной энергостанции "Трильо" произошёл пожар, сообщил национальный регулятор в сфере атомной энергетики Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также отмечается, что загорелся главный электрический трансформатор энергоблока, а возгорание уже устранили. АЭС расположена в 80 километрах к северо-востоку от Мадрида.

ТАСС сообщает, что тревогу из-за пожара также отменили минувшей ночью. При пожаре реактор АЭС отключился благодаря системе защиты.

При пожаре никто не пострадал и никакого ущерба экологии он не принёс.