МИД России призвал прекратить конфронтацию Палестины и Израиля

В МИД России призвали израильтян и палестинцев остановить кровопролитие Фото: REUTERS

Россия осуждает применение силы в отношении мирных жителей Израиля и Палестины и призывает немедленно прекратить конфронтацию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Замглавы МИД также сообщил, что вооружённая конфронтация, которая привела к многочисленным жертвам, вызывает глубокую обеспокоенность российских властей.

Прекращение огня и кровопролития в МИД России назвали приоритетной задачей, а также напомнили, что предложение Министерства провести встречу в Москве остаётся действительным.

- Призываем стороны соблюдать нормы международного гумправа, не допускать ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ, - заявил Вершинин.