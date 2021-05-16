МИД Китая пригласил Израиль и Палестину для прямых переговоров

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Израиля и Палестины для проведения прямых переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай пригласил представителей Израиля и Палестины провести прямые переговоры, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

- В последние годы средневосточный мирный процесс отклонился от своего первоначального курса, резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются должным образом, и, в частности, право палестинцев на создание независимого государства постоянно нарушается, - приводит слова главы МИД Китайское телевидение.

Ван И также заявил, что прекратить огонь и остановить насилие на Ближнем Востоке надо срочно. Он также подчеркнул, что добиваться скорейшего прекращения эскалации обязан Совет безопасности ООН.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, МИД России также пригласил обе стороны деэскалации палестино-израильского конфликта провести переговоры в Москве и призвал к немедленному прекращению вооружённой конфронтации, в которой гибнут мирные жители.