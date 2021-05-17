Мошенники успели обзвонить 90% россиян, но доверия к ним стало меньше Фото: Алексей ОСИПОВ

Банковские мошенники в последние годы стали более активны. Как показало исследование Tinkoff Data, с данными «специалистами» сталкивались девять из десяти россиян. То есть, преступники успели обзвонить 90% населения страны.

Девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Об этом говорится в исследовании, которое есть у «Известий».

В среднем за четыре месяца 2021 года количество мошеннических звонков клиентам российских банков выросло на 170% по сравнению со средним количеством в 2020 году. Пик активности пришелся на январь. Это традиционное «горячее время» для преступников. Люди расслаблены после праздников и более доверчивы.

Тем не менее, пандемия и резкое сокращение доходов научило многих осмотрительно относиться к своим финансам. Если раньше примерно 22,3% россиян клевали на удочку преступников и выполняли их поручения, то теперь только 13%.

- Примерно 80% обмана осуществляется посредством социальной инженерии. Самые распространенный сценарий обмана – звонок от службы безопасности банка. На втором месте - инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые обещают быстрый доход, - делятся аналитики Tinkoff Data.

Стоит отметить, что половина респондентов сразу вещают трубку и не вступают в диалог.

Треть опрошенных троллят звонящих мошенников, и только 14% сообщают о звонке злоумышленников в банк.

Ранее ФАН сообщал, что неизвестные, представившись сотрудниками банка, вынудили 62-летнего мужчину набрать кредитов на 4,5 миллиона рублей.

Действовали преступники по старой схеме: убедили мужчину, что неизвестные взломали его личный кабинет и пытаются вывести деньги с его счета.