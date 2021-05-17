ФАС согласовал предельную стоимость вакцины "Спутник Лайт"

ФАС согласовала предельную цену вакцины "Спутник Лайт" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала предельную отпускную цену российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

- ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рублей. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот, — гласит сообщение ведомства.

Также отмечается, что "Спутник Лайт" станет четвертой вакциной российского производства, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, вакцина "Спутник Лайт" призвана устранить основной недостаток препарата "Спутник V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом нужна лишь одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что четвертую российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", разработанную научным центром имени Гамалеи, включат в программу вакцинации после регистрации.