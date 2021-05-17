Поляк задержан по обвинению в шпионаже в пользу России

Жителя Польши подозревают в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил о задержании местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России.

- Агентство внутренней безопасности задержало польского гражданина, сотрудничавшего со спецслужбами России. Задержанный признался в совершенных им деяниях, — написал Жарин у себя в Twitter.

Задержанному предъявили обвинение в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Также по требованию прокурора обвиняемый был арестован на три месяца.

В марте 2021 года два сотрудника Министерства обороны Болгарии задержаны по подозрению в шпионаже во время операции спецслужб. При этом в прокуратуре Болгарии уточнили, что задержанные сотрудники Министерства обороны подозреваются в шпионаже в пользу России, и были арестованы.