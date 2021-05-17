Сектор Газа обвинил Израиль в применении фосфорных боеприпасов

Сектор Газа обвинил израильскую армию в применении фосфорных боеприпасов Фото: REUTERS

Глава службы гражданской обороны северной части сектора Газа Хасан аль-Джамаси заявил, что армия Израиля применяла фосфорные бомбы во время обстрела анклава.

- С утра оккупационные войска выпустили восемь фосфорных снарядов, — приводит слова аль-Джамаси телеканал Al Jazeera.

Он рассказал, что подобные боеприпасы были применены во время удара по одной из фабрик по производству поролона к востоку от лагеря Джабалия. В результате этого на складах предприятия возникли крупные пожары из-за находящихся там легковоспламеняющихся материалов.

Израильская армия пока никак не прокомментировала данные обвинения.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по девяти домам высокопоставленных командиров движения ХАМАС. Отмечается, что удары были нанесены по домам командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.