Сбой в работе Instagram произошел 17 мая 2021 года

В соцсети Instagram произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи нескольких стран мира пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о перебоях в работе сервиса сообщали граждане Великобритании, Германии, Канады, США и Японии. Кроме того, жалобы поступают и от россиян.

Чаще всего пользователи испытывают трудности с загрузкой контента — 51%. Еще 41% жалуется на то, что не может войти в аккаунт. И 7% пожаловались на сбои в работе сайта Instagram.

Ранее российские пользователи зафиксировали массовый сбой в работе крупного коммуникационного портала Mail.Ru. Более половины пользователей Mail.Ru (58 процентов) отметили сбой в работе электронной почты. Еще 28 процентов пользователей пожаловались на проблемы с работой самого сайта, около 13 процентов не могут авторизироваться и войти на сайт.