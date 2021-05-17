Губернатор Василий Орлов: Сельская ипотека в Амурской области входит в тройку самых востребованных льготных жилищных программ

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сельская ипотека в Приамурье входит в тройку самых популярных льготных ипотечных программ. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя решение президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства на развитие сельских территорий. Ранее глава государства одобрил предложение вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко направить на эти цели 6 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда рублей пойдут на финансирование программы «Сельская ипотека».

По мнению Василия Орлова, сельская ипотека – один из самых эффективных способов улучшения жилищных условий в Амурской области.

- Сельская ипотека в Приамурье входит в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ. С момента её запуска в конце 2019 года, оформить её захотели более 3,7 тысяч амурчан, а 737 жителей региона уже получили средства на приобретение комфортного жилья на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, - отметил Василий Орлов. - Программа будет действовать еще более полутора лет, поэтому увеличение федерального финансирования на неё безусловно будет способствовать дальнейшему развитию и благоустройству сельских территорий региона.

Льготные кредиты по программе сельской ипотеки предоставляются на строительство жилого дома или на покупку земельного участка под постройку, а также на приобретение уже готового жилья с земельным участком либо квартиры на вторичном и первичном рынках. Заемщиком может стать кто угодно – никаких ограничений по возрасту, социальному статусу или семейному положению в условиях программы нет. Подавшему заявку на кредит человеку необходимо внести первоначальный взнос - не менее 10% от стоимости жилья. Срок кредитования составляет до 25 лет, максимальная ставка по программе - 3% годовых. Разницу от недополученных доходов банкам компенсирует государство.

Прежде всего ипотека в Амурской области доступна жителям сельских поселений, объединенных общей территорией в границах муниципалитета. Также приобрести жилье по программе можно в таких малых городах и поселках городского типа как Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.

Напомним, 14 мая во время совещания президента Владимира Путина с членами Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила направить на развитие сельских территорий дополнительно 6 миллиардов рублей. По словам вице-премьера РФ, это позволит 35 тысячам семей приобрести 2 миллиона квадратных метров жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, профинансировать 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах.