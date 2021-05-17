Синоптики предупредили о пике жары в Москве 18 мая 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

В российский столице завтра будет наблюдаться пик жары: температура воздуха в Москве поднимется до плюс 31 градуса по Цельсию. О высоких температурах, которые продержаться как минимум до выходных, рассказал в интервью kp.ru в понедельник, 17 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В Москве пик жары придётся на вторник, 18 мая. Наверняка не устоит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века. Пока что самый максимум для 18 мая за все 140 лет метеорологических наблюдений был плюс 29,1 градуса. Такая жара стояла на территории Москвы в 1897 году, - объяснил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера синоптики предупредили жителей столичного региона о жаре, которой в мае не было больше века. На этой неделе температурный фон в Москве будет выше на 10-11 градусов нормальных значений, свидетельствует прогноз центра «Фобос».

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