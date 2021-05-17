Жара в Москве побила температурный рекорд 1958 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 27,5 градусов по Цельсию. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится на официальном сайте российского Гидрометцентра.

Жаркая погода в начале этой недели пришла с юго-восточными ветрами. По данным метеослужбы, жара в Москве побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году – в тот день температура в столице достигала 27,1 градуса выше нуля. Новый максимум установлен по данным последних 70 лет метеонаблюдений в городе.

Как ранее писал сайт kp.ru, синоптики предупредили о пике жары в Москве, который придется на 18 мая. Во вторник воздух в городе прогреется до 31 градуса. Между тем, максимум для 18 мая за все 140 лет метеорологических наблюдений был плюс 29,1 градуса – этот рекорд жара в Москве побила в 1897 году.