Лавров: Россия осуждает удары Палестины и Израиля по гражданским целям Фото: REUTERS

Российская сторона осуждает удары, которые Палестина и Израиль наносят по гражданским целям. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке на основе двухгосударственного решения остаются единственным путем к установлению мира и безопасности.

- Я согласен со словами генсекретаря Гутерриша. Он процитировал решение Совбеза. Это часть резолюции о подходах к урегулированию проблемы. Для того, чтобы прямые переговоры начались, нужно прекратить насилие со всех сторон. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов, чтобы ситуация была прекращена и начались переговоры. Мы по-прежнему исходим из того, что есть международное сообщество, которое не должно оставаться в стороне, - отметил Сергей Лавров.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что конфликт Палестины и Израиля представляет опасность для российской стороны в случае бесконтрольного разрастания.