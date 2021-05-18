Кличко прокомментировал "визит" вооруженных людей к нему в подъезд

Виталий Кличко раскрыл подробности визита вооруженных людей в его подъезд Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности о том, как вооруженные люди ворвались в его подъезд.

В своем Telegram-канале он повторил, что увидел "группу правоохранителей" в подъезде, когда возвращался с тренировки.

- На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде эта квартира сдается, и у них вопросы к арендаторам. Но ... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю, — написал Кличко.

Он добавил, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается" и подобного не было "даже во времена Януковича". Кличко отметил, что организаторам и исполнителям подобных действий придется "отвечать по закону".

Напомним, 18 мая Виталий Кличко сообщил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди. Тогда он сказал, что они пришли с обысками, но не к нему. Мэр заявил, что он открыт и готов сотрудничать с правоохранителями. По его словам, пришли в квартиру двумя этажами ниже.