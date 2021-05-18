В Мосгордуме поддержали идею увековечить память Юрия Лужкова в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме оценили предложение увековечить память Юрия Лужкова в Москве. С предложением к президенту обратились российские деятели культуры. Они предлагают назвать именем экс-мэра одну или улиц или площадей.

Депутат Московской городской думы и председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов поддерживает предложение. Парламентарий напомнил, что Юрий Лужков пришел в столицу в сложный период, ему досталось грязь и разруха. Именно благодаря стараньями градоначальника Москва становилась лучше и лучше.

- Я думаю, что Юрий Михайлович достоин, он много сделал. Особенно в 90-е годы, везде грязь, разруха, после Попова он преобразил Москву. Знаем, что и к нему есть претензии, но все таки он достоин, - отмечает в беседе с Life.ru политик.

Данное предложение реализуемо. В зависимости от того, как решат увековечить память экс-мэра, будет проведен ряд обязательных процедур.

- Точнее сказать не могу, поскольку я не смотрел количество его наград, какие у него есть, дают ли они право, поскольку 10 лет с момента смерти еще не прошло, - отметил Герасимов.

Ранее сообщалось, что более 30 депутатов Государственной думы направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой назвать площадь или улицу в столице в честь бывшего главы города Юрия Лужкова.