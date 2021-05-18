СБУ прокомментировала обыски в подъезде Кличко

В СБУ прокомментировали обыски в подъезде Виталия Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Службе безопасности Украины прокомментировали обыски в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

Пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко объяснил, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводили там следственные действия в рамках дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов.

- Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют, — приводит слова Дехтяренко УНИАН.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал подробности о том, как вооруженные люди ворвались в его подъезд. Он повторил, что увидел "группу правоохранителей" в подъезде, когда возвращался с тренировки. Те сообщили мэру Киева, что пришли не к нему. Однако, по словам Кличко, камеры в подъезде показали, что вооруженные люди стучались к нему в квартиру.