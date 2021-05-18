Палестина готова к прямым переговорам с Израилем в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Палестина готова к прямым переговорам с Израилем в Москве в любой время. Такое заявление сделал палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, мы согласны (провести переговоры) хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», - приводит ТАСС слова дипломата.

Как писал сайт kp.ru, ранее о готовности к прямым переговорам с Палестиной сообщил Израиль. По словам посла Израиля в России Александр Бен Цви, вопрос об организации возможной встречи между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером национальной администрации Махмудом Аббасом обсуждается в контактах с российской стороной, однако для начала ситуация в регионе должна успокоиться.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался в понедельник, 10 мая. В четверг, 13 мая, в армии обороны Израиля сообщил, что израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа.